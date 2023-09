WRC, Rali do Chile: Ott Tanak com as portas do triunfo abertas… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) poderão ter dado neste último troço do segundo dia de prova a estocada final quanto à luta pelo triunfo nesta prova. É óbvio que até ao lavar dos cestos é vindima, ainda mais nos ralis, mas ao vencerem a derradeira especial do dia com 7.8s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), 12.8s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) e 13.8s para Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), a dupla da Ford ficou com 58.3s de avanço e tem as portas da segunda vitória do ano para a Ford, escancaradas.

Quatro curtos troços ficam a faltar amanhã e nem sequer é necessário a Tanak atacar na PowerStage porque o campeonato ‘já foi’ há muito. Grande exibição do estónio que começou o dia com 4.2s de avanço para Suninen e terminou-o com 58.3s, com Neuville a 1m12.2s com Evans 10.7s mais atrás o que significa que o derradeiro lugar do pódio ainda pode ter alguma luta e mesmo o segundo lugar de Suninen não está totalmente seguro, pois o belga está a 13.9s do seu companheiro de equipa.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) perderam neste troço 41.3s mas deve-lhes ser devolvido algum tempo, porque rodaram muitos quilómetros no pó de Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) que tiveram problemas devido a um toque e atrasaram-se muito.

Para Tanak: “Foi um dia extremamente bom. As coisas têm estado a funcionar a nosso favor e nas fases que eram más tivemos a vantagem de abrandar, e agora, quando foi necessário, conseguimos acelerar. Tem sido um ótimo trabalho até agora, mas ainda não acabou, por isso temos de continuar amanhã”, disse o estónio.

Já a Suninen falta-lhe experiência para andar um pouco mais pois rapidez está a mostrar cada vez mais: “É muito difícil porque é difícil sentir o desgaste do pneu. Mas no final estava a poupar demasiado e comecei a fazê-lo demasiado cedo, mas no geral a ronda foi boa.”

A Toyota teve problemas graves com os pneus nesta prova e mesmo com pneus duros, o galês não teve vida fácil, cedendo terreno para Neuville: “Foi difícil, os pneus estão completamente gastos. É assim que as coisas são, faz parte do jogo. Claro que isto não é o ideal, mas já estava à espera de pior, por isso, vamos continuar a tentar amanhã.”

A ‘tirada’ do dia foi para Rovanperä, depois de passar muitos quilómetros no pó de Munster: “É um pouco como conduzir no Super Mario kart quando alguém nos está a atirar bananas ou bombas de fumo à nossa frente! Definitivamente perdemos muito tempo, vamos ver quanto é que recuperamos”, disse.

Já Munster explicou o que aconteceu: “Fui apanhado com os pneus traseiros completamente gastos, tocámos numa berma e pensei que tínhamos partido um braço [da direção], por isso tentei continuar devagar, mas na verdade tivemos um duplo furo à direita. Só espero que não tenhamos perturbado muito a Rovanpera”, mas perturbaram. Faz parte do jogo.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) terminam o dia em sexto, muito longe da frente, num rali que não está a correr bem ao japonês.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) voltaram ao comando do WRC2 por troca com Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2), que caíram mesmo para o terceiro lugar atrás de

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2). A margem de Greensmith para Solberg é de 25.3s e Pajari já está a 43.9s.

