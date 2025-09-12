WRC, Rali do Chile: Nem três cães na frente ‘travaram’ Elfyn Evans

Depois de várias provas de terra em que ser primeiro na estrada o afastou de possíveis melhores resultados, a maré pode ter mudado na América do Sul com o segundo lugar no Rali do Paraguai, e esta manhã, Elfyn Evans emergiu na liderança do Rali do Chile após a secção de abertura, depois de bons troços, aproveitando ainda o erro dispendioso do seu rival no campeonato, Kalle Rovanperä.

O piloto galês da Toyota – que perdeu algum tempo quando se deparou com três cães na estrada logo na PEC1 – aproveitou o facto dos troços do Chile terem condições menos gravosas para quem abre a estrada – em alguns casos, vantajosas – para se manter por perto ou na frente do rali, como está de momento, demonstrando uma performance controlada, garantindo uma vantagem de 0.5 segundos sobre Ott Tänak, da Hyundai Motorsport.

Elfyn Evans na frente após erro crucial de Rovanperä

A manhã de Rovanperä colapsou na terceira especial (PEC3), quando alargou numa curva à direita, embatendo num banco de terra do lado esquerdo e danificando o pneu traseiro esquerdo do seu Toyota GR Yaris Rally1.

O bicampeão, que tinha dominado as primeiras trocas com os melhores tempos nas duas primeiras especiais, caiu para a nona posição, perdendo mais de um minuto.

I sento de erros, Evans, líder do campeonato, refletiu: “Não foi mau. Tive uma manhã bastante limpa e arrumada.

É difícil saber se tive vantagem suficiente em termos de ataque, mas com toda a inclinação e tudo, é difícil ser limpo e arrumado e não ter alguns momentos.”

Tänak e Fourmaux destacam-se entre desafios

Ott Tänak posicionou-se em segundo lugar, após encontrar melhorias incrementais no seu i20 N Rally1 ao longo da manhã. O estónio registou tempos entre os três primeiros em todas as especiais, mas descreveu o seu carro como “esquivo”, lutando por confiança devido a dificuldades de afinação. “Senti-me, na verdade, um pouco mais confortável do que na anterior, mas obviamente é complicado”, disse Tänak após San Rosendo, a especial mais longa da manhã. “Alguns locais estão a limpar, mas também há locais que estão a ficar muito macios e o carro está a afundar.”

Adrien Fourmaux ocupa a terceira posição noutro Hyundai, a 9.6 segundos de Evans. O francês recuperou de um contacto inicial com um banco de terra para superar o compatriota Sébastien Ogier por 4.3 segundos. Ogier, oito vezes campeão mundial, debatia-se para encontrar o equilíbrio ideal no seu Toyota e planeava ajustes na afinação do carro durante a assistência. “Estou no limite. Não consigo ser mais rápido, por isso precisamos de fazer algumas alterações no carro”, admitiu Ogier, atualmente terceiro na classificação do campeonato de pilotos.

Dificuldades técnicas afligem outros concorrentes

Thierry Neuville é quinto, a 14.5 segundos da liderança, descrevendo a sua manhã como “mais ou menos a sobreviver” com o seu Hyundai. O belga efetuou uma série de alterações no seu carro após o shakedown de quinta-feira, o que o levou a ter de aprender e a adaptar-se em andamento.

Sami Pajari é sexto lugar noutro Toyota, enquanto Grégoire Munster, em oitavo, está quase meio minuto atrás do finlandês, apesar de a caixa de velocidades do seu M-Sport Ford Puma Rally1 ter avariado na última especial da manhã.

O colega de equipa de Munster, Josh McErlean, ficou em 16.º lugar na geral, após um pião em alta velocidade a dois quilómetros da primeira especial, que resultou em danos na parte dianteira do carro. Oliver Solberg completou o top 10, atrás de Rovanperä, e está a fazer o necessário para conquistar o título de WRC2 nesta 11.ª ronda da temporada.