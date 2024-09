WRC, Rali do Chile: Luta pelos títulos continua

O Campeonato do Mundo de Ralis está na América do Sul para a 11ª ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, o Rali do Chile que se realiza de 26 a 29 de setembro, com as três equipas a visarem um forte resultado nas estradas sul-americanas, enquanto prosseguem as lutas pelos campeonatos.

Depois de um exigente Rali da Acrópole, na Grécia, no início deste mês, onde os desempenhos foram díspares, a Toyota está motivada para recuperar, a Hyundai espera manter o ‘ímpeto’ e a M-Sport-Ford vai continuar à procura dos melhores resultados possíveis.

A Toyota reuniu um forte ‘line-up’ de pilotos para lutar pela vitória no Chile, com Kalle Rovanperä, Elfyn Evans e Sébastien Ogier, todos presentes e nomeados para competir pelos pontos dos construtores. Os campeões do mundo Rovanperä e Ogier venceram três ralis este ano, números que não conseguiram aumentar nas suas mais recentes participações na Finlândia e na Grécia, respetivamente, e Evans está igualmente ansioso por regressar à sua melhor forma, depois de um par de provas infelizes.

A TGR-WRT também conta com a estrela em ascensão, Sami Pajari para uma segunda participação no GR Yaris Rally1 Hybrid no Chile, após a sua impressionante estreia no Rali da Finlândia, onde terminou em quarto e registou a sua primeira vitória num troço. Como parte do compromisso da equipa em desenvolver jovens talentos em diferentes estradas de todo o mundo, o principal objetivo é que Pajari aumente a sua experiência ao mais alto nível nas variadas estradas de terra do Chile.

Duas semanas depois de a equipa ter conseguido um 1-2-3 no Rali da Acrópole, a Hyundai Motorsport procura manter essa forma no Rali do Chile. O fecho do pódio na Grécia permitiu à equipa aumentar a liderança do campeonato de construtores e de pilotos. Com o Rali do Chile a ser outro evento de terra, as duplas estão confiantes neste tipo de terreno. Para a Hyundai o moite é “otimismo e ímpeto, mas também com grande cautela”, disse Cyril Abiteboul, Chefe de Equipa.

A Ott Tänak/Martin Järveoja e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe juntam-se também Esapekka Lappi e Janne Ferm para o seu primeiro rali desde a ronda caseira na Finlândia. Depois da vitória no Rali da Suécia e o topo da classificação do super domingo na Finlândia, querem melhorar substancialmente o seu melhor lugar no Chile, um 6º posto.

Na M-Sport, Adrien Fourmaux e Grégoire Munster voltam a ter a companhia de Mārtiņš Sesks, que alinhará num terceiro Ford Puma Rally1. A competir numa versão não híbrida do carro, tal como fez na sua estreia na Polónia, Sesks vai desfrutar de mais uma saída com a M-Sport em terra no Chile.

Depois de ter impressionado nas suas estreias na Polónia e na Letónia, tanto com a versão não híbrida como com a versão híbrida (conquistando as suas primeiras vitórias em troços do WRC e lutando pelos lugares do pódio neste último rali, o seu rali caseiro), Sesks ganhou mais uma prova com a equipa.

O Rali do Chile regressou ao calendário do WRC no ano passado, quatro anos após a sua estreia em 2019, com um rali baseado em Concepción, a cerca de 500 quilómetros a sul da capital, Santiago. As estradas de terra nas florestas da região circundante de Biobío combinam secções técnicas e mais rápidas com uma mistura de superfícies lisas e mais abrasivas.

Após o shakedown e a cerimónia de partida em Concepción, na quinta-feira, o rali começa na sexta-feira com um circuito já conhecido de três troços a sudeste, que será repetido após o serviço a meio do dia.

As restantes especiais do rali têm lugar ao longo do rio Biobío, a sul, com vista para o Oceano Pacífico.

O sábado é o dia mais longo, com 139,2 quilómetros de competição em mais duas voltas de três troço, e inclui secções não percorridas anteriormente – tal como no domingo, em que duas especiais serão percorridos duas vezes sem assistência a meio do dia.

Horário/Itinerário

Quinta-feira 26 de setembro, 1ª etapa

Shakedown (Conuco) 6.79 km 12:31

Início – Concepción Bicentenario 23:36

Sexta-feira 27 de setembro, 1ª etapa

PEC1 Pulperia 1 12:35

PEC2 Rere 1 13:30

PEC3 San Rosendo 1 14:21

Reagrupamento – 50 mins 16:21

Assistência flexível A – MDS Hotel Talcahuano – 30 mins 17:11

PEC4 Pulperia 2 18:46

PEC5 Rere 2 19:41

PEC6 San Rosendo 2 20:32

Assistência flexível B – MDS Hotel Talcahuano – 45 mins 22:52

Sábado 28 de setembro, 2ª etapa

PEC7 Pelun 1 13:07

PEC8 Lota 1 14:01

PEC9 Maria las Cruces 1 15:05

Reagrupamento – 37 mins 17:00

Assistência flexível C – MDS Hotel Talcahuano – 30 mins 17:37

PEC10 Pelun 2 19:07

PEC11 Lota 2 20:01

PEC12 Maria las Cruces 2 21:05

Assistência flexível D – MDS Hotel Talcahuano – 45 mins 23:10

Domingo 29 de setembro, 3ª etapa

PEC13 Laraquete 1 12:23

PEC14 Bio Bio 1 13:35

PEC15 Laraquete 2 14:35

Reagrupamento – Arauco – 64 mins 15:25

PEC16 Bio Bio 2[Power Stage] 17:15

Pódio 19:30

Horário de Portugal continental e Madeira