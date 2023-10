WRC, Rali do Chile, Jari-Matti Latvala: “temos feito a diferença com a nossa fiabilidade” | AutoSport

A Toyota teve no Rali do Chile uma das provas menos produtivas do ano salvando um pódio in-extremis com o abandono de Teemu Suninen e tudo se deveu, maioritariamente à má escolha de pneus de sábado de manhã, quando foram demasiado otimistas face ao que ditou a realidade. Perderam aí a hipótese de lutar pelo triunfo no rali com Elfyn Evans a passar de uma distância de 13.8s face a Ott Tanak, para 1m16.8s no fim do dia. Seja como for, assegurar antecipadamente o título de Construtores: “Estou muito contente com a forma como este rali terminou para nós. Não foi o mais fácil porque sábado foi um dia muito exigente e domingo pensámos que seria difícil subir ao pódio. Mas isto mostra que nos ralis temos de ser pacientes e continuar até ao fim, porque pode sempre haver surpresas. Estou muito orgulhoso da equipa e das duplas por todo o trabalho que fizemos durante a época.

Duas rondas antes do final da época é o mais cedo que alguma vez ganhámos o título de construtores com a TGR-WRT.

A competição é dura e os carros estão próximos, mas penso que temos feito a diferença com a nossa fiabilidade e trazendo os carros para casa sem problemas, como fizemos aqui. Agora estamos ansiosos por ver qual das nossas duas equipas que lutam pelo título de pilotos e co-pilotos será bem sucedida nas duas últimas rondas”, disse Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa).