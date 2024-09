WRC, Rali do Chile: Hyundai protestou tempos nominais, mas perdeu…

A Hyundai protestou a decisão dos tempos nominais atribuídos pelo Diretor de Prova do Rali do Chile quanto à PEC 1 que foi interrompida devido a mau comportamento dos espetadores, mas o protesto foi rejeitado…

A Hyundai insurgir-se contra “a atribuição de tempos nominais na PEC1, e explicou que as PEC 1 e 4 foram realizadas de forma diferente, o que pode ter explicado as diferenças nos tempos das respetivas especiais. A equipa declarou que, na sua opinião, o princípio ideal para a atribuição dos tempos teóricos deveria basear-se no tempo mais rápido alcançado por Sébastien Ogier e não no tempo mais lento alcançado pela tripulação na especial por Thierry Neuville.

A Hyundai concordou com o Presidente do Júri que a autoridade que julga a equidade reside na determinação do Diretor de Prova, tal como estabelecido no Artigo 52 do Regulamento Desportivo do FIA WRC 2024. No entanto, o Concorrente acreditava que o princípio proposto por eles também era justo e deveria ser considerado.

Consequentemente, foi sua opinião que os Comissários Desportivos deveriam adotar o princípio sugerido por eles contra o adotado pelo Diretor de Prova.

A Toyota declarou que, na qualidade de parte interessada, concordava com o princípio adotado pelo Diretor de Prova para determinar um tempo teórico justo com base no tempo da PEC alcançado pelo Carro n.º 11.

Após a conclusão da PEC4, contactaram o Delegado Desportivo da FIA e solicitaram ao Diretor de Prova que reavaliasse a atribuição dos tempos teóricos para a PEC1.

O Delegado Desportivo da FIA, em nome do Diretor de Prova disse que todas as partes concordaram e não levantaram objeções e que o princípio normalmente adotado no WRC para a atribuição de tempos nominais tem sido o de considerar o tempo obtido no troço pelo carro mais lento da classe e não pelo carro mais rápido.

Explicou também que existem outros métodos que podem ser utilizados para calcular e estabelecer uma repartição justa dos tempos teóricos com base em diferentes critérios e relembrou que os tempos teóricos aplicados estavam “sujeitos a revisão após a PEC4.

Após essa PEC4, o Diretor de Prova determinou que apenas o carro #33 tinha melhorado o seu tempo no PEC4 e, como tal, decidiu não considerar o tempo da etapa do PEC4 para efeitos de atribuição.

No entanto, depois de receber um pedido da parte interessada para reconsiderar o tempo nominal atribuído na Notificação COC n.º 1, o Diretor de Prova reviu os tempos de troço obtidos na PEC4 e emitiu a Notificação COC n.º 2 para reatribuir os tempos de etapa das viaturas 33, 16 e 5.

O Delegado Desportivo da FIA declarou que considerava que a atribuição de tempos nominais para a PEC1 estava em conformidade com o procedimento estabelecido. Reconheceu que o procedimento de atribuição de tempos nominais não é uma ciência exata e abre a porta a interpretações alternativas, com a possibilidade de cada parte encarar a equidade de forma diferente, mas a Hyundai considerou que deveria ser atribuído a Elfyn Evans um tempo teórico mais lento do que o atribuído na notificação COC n.º 2 e sugeriu que a fixação dos tempos teóricos deveria ser feita de forma subjetiva e não objetiva.

Apesar de toda a argtumentação, o protesto foi rejeitado, porque o artigo 52 do Regulamento Desportivo do FIA WRC 2024 estabelece que: “Quando um troço é interrompido ou parado por qualquer razão, o Diretor de Prova atribui a cada equipa afetada um tempo que é considerado o mais justo”.

O Protesto (tal como clarificado pelo Protestante durante a audiência) estabelece a base das suas alegações na medida em que os tempos nocionais atribuídos pelo Diretor de Prova para a PEC1 não foram os mais justos, mas os Comissários Desportivos notaram que o método proposto pelo protestante para calcular os tempos fictícios para os carros afetados na PEC1, tal como estabelecido no seu protesto, pode ser adotado, mas consideram que este é apenas mais um método para calcular os tempos fictícios.”

“Todas as partes aceitaram que não existe um método único para determinar os tempos teóricos para as etapas paradas ou interrompidas. Existem vários métodos adotados e os participantes concordaram que os diferentes métodos podem conduzir a resultados diferentes, dependendo do método adotado.

A chave é a coerência na abordagem para garantir a determinação mais justa que beneficie uma maioria maior do que uma minoria.”

“A tarefa de atribuir tempos teóricos nestas circunstâncias exige um julgamento de probabilidades de factos incertos que podem ou não ter acontecido. Há uma miríade de razões pelas quais um tempo fictício proposto pode nunca ter ocorrido. Se a especial não tivesse sido parada ou interrompida, o tempo real alcançado por um automóvel poderia ter sido mais lento ou mais rápido.”

“A exigência de que o Diretor de Prova seja justo na determinação do tempo teórico a atribuir significa que o Diretor de Prova deve ser justo de uma forma objetiva e sem ter em conta as circunstâncias de qualquer viatura específica, uma vez que isso implicaria assumir factos subjetivos e haveria sempre um concorrente a sugerir que o tempo que lhe foi atribuído lhe era injusto.”

“Os Comissários Desportivos consideram que o método adotado pelo Diretor de Prova para a atribuição de tempos fictícios para a SS1, conforme especificado na Notificação n.º 2 do CdC, foi justo e razoável.

O Protestante não conseguiu, portanto, estabelecer que os tempos nocionais atribuídos pelo Diretor de Prova às viaturas afetadas pela Notificação CoC n.º 2 foram injustos de uma forma objetiva.

Consequentemente, os tempos nocionais atribuídos aos carros mantêm-se como estabelecidos na Notificação CoC n.º 2. Recorda-se aos concorrentes que têm o direito de recorrer de certas decisões dos Comissários Desportivos, em conformidade com o artigo 15 do Código Desportivo Internacional FIA 2024 e o capítulo 4 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA.”