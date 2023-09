WRC, Rali do Chile: horários | AutoSport

Concepción, a segunda maior cidade do Chile, constitui mais uma vez o principal centro do rali, onde se encontra o parque de assistência. No entanto, é no coração de Los Ángeles – a capital da província de Biobío – que começam as celebrações. São esperadas grandes multidões na cerimónia de partida de quinta-feira à noite, que começa às 19h00 (locais).

O itinerário de sexta-feira abrange 112,86 km de ação competitiva e inclui três etapas em terra, cada uma com duas passagens por cada lado de uma paragem para assistência em Concepción.

Pulperia (19,77 km) e Rere (13,34 km) abrem os trabalhos antes de Rio Claro, o troço mais longo do dia, com 23,32 km.

As equipas viajam para sul no sábado para enfrentar a etapa mais longa do rali. Chivilingo (27,19 km) é a primeira, seguida de Rio Lia (21,09 km) – a única especial que permanece inalterada em relação à edição de 2019 do rali. Maria de las Cruces (28,72 km) termina com vista para o Oceano Pacífico e completa a etapa, que é repetida mais uma vez após a assistência.

O dia final, domingo conta com troços em Las Pataguas (13,20 km) e El Poñen (13,86 km), cada um percorrido duas vezes e pontuado por uma breve paragem de 15 minutos. A segunda passagem por esta última constitui a Power Stage, onde estão em jogo pontos de bónus.

Horário

Quinta-feira 28 de setembro

Shakedown (Bio Bio) 5.75 km 08:01 12:01

Sexta-feira 29 de setembro

PEC1 Pulperia 1 19.77 km 12:35

PEC2 Rere 1 13.34 km 13:33

PEC3 Rio Claro 1 23.32 km 14:27

PEC4 Pulperia 2 19.77 km 18:42

PEC5 Rere 2 13.34 km 19:40

PEC6 Rio Claro 2 23.32 km 20:34

Sábado 30 de setembro

PEC7 Chivilingo 1 27.19 km 11:57

PEC8 Rio Lia 1 21.09 km 13:01

PEC9 Maria de las Cruces 1 28.72 km 14:05

PEC10 Chivilingo 2 27.19 km 18:57

PEC11 Rio Lia 2 21.09 km 20:01

PEC12 Maria de las Cruces 2 28.72 km 21:05

Domingo 1 de outubro

PEC13 Las Pataguas 1 13.20 km 12:07

PEC14 El Poñen 1 13.86 km 13:05

PEC15 Las Pataguas 2 13.20 km 15:40

PEC16 El Poñen 2Power Stage] 13.86 km 17:15