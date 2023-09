WRC, Rali do Chile: Grégoire Munster e Alberto Heller estreiam-se nos Rally1 | AutoSport

A M-Sport Ford World Rally Team terá este fim de semana a maior estrutura entre as três equipas oficiais já que se prepara para assistir quatro carros. Ott Tänak, piloto que provou o sabor da vitória na estreia do evento em 2019, com a Toyota, terá como objetivo conquistar outro triunfo no Rali do Chile.

Pierre-Louis Loubet fará a sua estreia no evento e vai deparar-se com um rali totalmente novo.

A equipa também conta com Grégoire Munster e Alberto Heller nas suas fileiras Rally1 para o Rali do Chile. Alberto Heller, que regressa à equipa após a sua última participação com o Fiesta Rally2 em 2020, fará a sua estreia nos Rally1 na sua prova caseira – uma oportunidade de sonho para o jovem chileno. Heller procurará tirar partido da vantagem de correr em casa, tendo, por defeito, a maior experiência nas especiais de Concepción e arredores.

Grégoire Munster e o copiloto Louis Louka, também farão a sua estreia no Rally1, subindo do WRC2 após uma época produtiva na categoria de acesso. Munster completou um dia de testes na semana passada no Reino Unido, em preparação para o evento, que também o levará a fazer a sua estreia no WRC na América do Sul.

Para Richard Millener, Diretor da Equipa: “O regresso do evento demorou mais tempo do que todos esperávamos, mas estou certo de que será um grande fim de semana desportivo. Tive a sorte de guiar na maior parte das especiais da última vez que aqui estivemos e as estradas são ótimas. Uma verdadeira mistura de tudo e fez-me lembrar muito o País de Gales.

Para além de ter o Ott e o Pierre a tentar obter bons resultados à medida que as provas de terra da época vão chegando ao fim, é um prazer poder ajudar o Alberto [Heller] a realizar o seu sonho, conduzindo a categoria superior do carro em frente dos seus amigos e fãs, mas também o Gregoire [Munster] a ter a oportunidade de conduzir também o Rally1 depois de uma época muito forte até agora.”