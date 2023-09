WRC, Rali do Chile: “gato escaldado!” Todos levam seis pneus de composto duro | AutoSport

Depois de “casa roubada, trancas à porta”. O que sucedeu à Toyota no ‘loop’ da manhã em que os pneus dos seus três carros ‘torraram’ a uma velocidade estonteante no derradeiro troço da manhã, eis que para a parte da tarde ninguém arrisca e todos, as três equipas sem exceção levam seis pneus duros, ao contrário do que sucedeu de manhã. Vai andar-se mais devagar, mas por outro lado não deverá haver tantos problemas