WRC, Rali do Chile: escolhas de pneus na manhã de sábado, decidiram o rali… | AutoSport

Ao contrário do que muitos poderiam esperar, foi um rali que se decidiu, na sua grande parte, com as estratégias e a capacidade de gestão de pneus. No final, vitória para Ott Tanak, que não foi suficiente para evitar o título da Toyota quando ainda faltam disputar dois eventos.

De facto, foi uma escolha de pneus mais fortuita na manhã de sábado, quando as superfícies se tornaram, como esperado, mais abrasivas do que no dia anterior, que ajudou Tanak a conquistar terreno e a chegar à vitória. O estónio optou por pneus duros na madrugada do segundo dia, ao contrário dos seus perseguidores, que se decidiram por outras opções.

Em particular a Toyota, que apostou nos macios para guardar os pneus duros para a tarde, uma escolha que custou muitos segundos a Elfyn Evans e Kalle Rovanpera.

As coisas correram melhor para os pilotos da Hyundai, Teemu Suninen e Thierry Neuville, segundo e terceiro no final do dia, que optaram por uma estratégia mista na manhã de sábado.

Na tarde de sábado não houve história, pelo menos em termos de estratégia de pneus: todos saíram com pneus duros, para enfrentar os pisos que se tornaram ainda mais desafiantes após as primeiras passagens. No domingo voltaram os macios tanto para a primeira passagem como para a segunda: “ficou bastante claro, desde o início, que o sábado seria o dia mais importante do rali, algo que já havia sido destacado pelos nossos engenheiros. Como ficou demonstrado, as equipas não tiveram falta de pneus duros e todas, exceto uma, se abasteceram, escolhendo o composto para o shakedown.

Os Scorpion duros garantiram, como sempre, a máxima fiabilidade, mesmo nas superfícies particularmente agressivas e exigentes, enquanto os macios, com a sua ampla janela de trabalho, cumpriram muito bem o seu papel nos troços onde a superfície era escorregadia e menos abrasiva, como na sexta-feira e no domingo. Ainda assim, assistimos a um rali emocionante que deixou o destino do campeonato de pilotos ainda em aberto, quando ainda faltam duas provas”, disse

Terenzio Testoni, responsável pelas atividades de Rali da Pirelli.