WRC, Rali do Chile: Equilíbrio na frente, capotanços e um navegador que se esqueceu das notas… | AutoSport

A primeira manhã do Rali do Chile terminou com Elfyn Evans na frente, depois de vencer dois dos três troços realizados, suplantando os seus rival da Hyundai e Ford, Teemu Suninen e Ott Tanak, por uma pequena margem

No seu regresso ao calendário do Campeonato do Mundo de Ralis pela primeira vez desde 2019, a prova sul-americana tem provado ser um bom evento e duro, pois já dois pilotos ficaram fora de prova depois de capotarem os seus carros.

FOTOS @World



Esapekka Lappi capotou dramaticamente o seu Hyundai i20 N numa rápida curva à esquerda logo na primeira especial, depois de dar um ligeiro toque numa vala de esgoto, que catapultou o carro, bem como Pierre-Louis Loubet que também capotou o seu Ford Puma Rally1 na PE3.

Evans, ao volante de um Toyota GR Yaris, teve um bom início de prova nesta 11ª ronda da temporada e perdeu alguns segundos na primeira especial, em Pulperia. No entanto, recuperou rapidamente ao vencer os dois troços seguintes e ultrapassou Ott Tänak, que fez um pião, ficando à frente de Teemu Suninen por 2,6 segundos na paragem de assistência a meio do dia: “Foi muito difícil com a baixa aderência”, disse o galês, referindo-se às pedras soltas que cobrem a superfície de terra. “É muito difícil avaliar o nosso desempenho porque é muito técnico e a aderência é muito baixa.”

Teemu Suninen, ajudado por uma linha mais limpa da sua última posição de partida, foi mais rápido do que Evans na primeira especial, mas admitiu que tem mais velocidade para dar na sua terceira prova com um Hyundai i20 N Rally1.

O finlandês ficou à frente de Tänak por apenas um décimo de segundo, com este último a relatar uma série de problemas no seu Ford Puma M-Sport.

Um pião no final de Rere não ajudou a confiança de Tänak, embora ele estivesse mais preocupado com uma aterragem pesada de um salto no início da especial, que deixou o copiloto Martin Järveoja sem fôlego e causou a paragem da unidade híbrida. A suspeita de um problema de suspensão veio juntar-se às suas preocupações.

O líder do campeonato, Kalle Rovanperä, enfrentou o pior das condições de terra solta ao abrir a estrada noutro Toyota.

O jovem de 23 anos ficou atrás de Tänak por 10,9 segundos após três troços.

Quem também teve dificuldades foi Thierry Neuville, atualmente em terceiro lugar no campeonato. A falta de tração afetou a confiança do piloto da Hyundai, que regressou ao serviço com uma frustrante desvantagem de 21,7 segundos. Takamoto Katsuta, uma posição atrás, estava simplesmente insatisfeito com a sua condução.

Grégoire Munster teve um início stressante na sua estreia no Puma Rally1 depois de o copiloto Louis Louka se ter esquecido acidentalmente de trazer o seu caderno de notas. nada bom para a estreia com um Rally1. Louka recorreu ao seu telemóvel, lendo as imagens enviadas pela equipa M-Sport Ford, e conseguiu guiar Munster até ao sétimo lugar da geral.

Sami Pajari, oitavo classificado, ficou à frente de Oliver Solberg por apenas 2,4 segundos na luta pela liderança do WRC2, enquanto o piloto da casa, Alberto Heller, completou o top 10 num Puma alugado.