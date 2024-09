WRC, Rali do Chile, Elfyn Evans: “não se conseguia ver nem 20-30 metros à nossa frente”

WRC, Rali do Chile, Elfyn Evans,

Elfyn Evans teve um bom ritmo de prova no segundo dia do Rali do Chile, assumiu a liderança do rali durante a manhã, mas foi ‘traído’ à tarde com o nevoeiro, com a sua ordem na estrada a ‘apanhar’ mesmo a parte pior das condições, o que lhe transformou um avanço de 11.3s num atraso de 15.1s no final do dia: “O problema é que eu nem sequer conseguia definir onde era a berma da estrada. Honestamente, lá em cima, não se conseguia ver nem 20-30 metros à nossa frente. Só se via um salto quando se estava prestes a descolar. Fizeram ali a Power Stage e não há qualquer tipo de definição para as bermas estrada. Podíamos estar completamente fora da trajetória ou na direção errada e nem sequer dávamos por isso”, disse Evans que, juntamente com Ott Tänak apanharam, de longe as piores condições. Basta ver os onboards. São assim mesmo os ralis, tudo isto faz parte da sua beleza, mas a quem lhes sucede os problemas, imagine-se a frustração…