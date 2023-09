WRC, Rali do Chile: Elfyn Evans foi o mais rápido no shakedown | AutoSport

Numa prova que pode dar o título a Kalle Rovanperä, foi Elfyn Evans a destacar-se no Shakedown do Rali do Chile. Com o tempo de 3:59.6, foi Evans a fazer o melhor tempo, seguido de Rovanpera (4:00.1) e Louis-Pierre Loubet (4:00.7), com Teemu Suninen a ser o mais rápido dos Hyundai (4:00.9)

Rovanperä precisa de fazer mais 27 pontos do que Evans para conquistar título nesta prova, pelo que a probabilidade de isso acontecer é diminuta, mas não impossível. A prova começa amanhã seis classificativas contra o relógio.

Tempos Online AQUI

Horário

Quinta-feira 28 de setembro

Shakedown (Bio Bio) 5.75 km 08:01 12:01

Sexta-feira 29 de setembro

PEC1 Pulperia 1 19.77 km 12:35

PEC2 Rere 1 13.34 km 13:33

PEC3 Rio Claro 1 23.32 km 14:27

PEC4 Pulperia 2 19.77 km 18:42

PEC5 Rere 2 13.34 km 19:40

PEC6 Rio Claro 2 23.32 km 20:34

Sábado 30 de setembro

PEC7 Chivilingo 1 27.19 km 11:57

PEC8 Rio Lia 1 21.09 km 13:01

PEC9 Maria de las Cruces 1 28.72 km 14:05

PEC10 Chivilingo 2 27.19 km 18:57

PEC11 Rio Lia 2 21.09 km 20:01

PEC12 Maria de las Cruces 2 28.72 km 21:05

Domingo 1 de outubro

PEC13 Las Pataguas 1 13.20 km 12:07

PEC14 El Poñen 1 13.86 km 13:05

PEC15 Las Pataguas 2 13.20 km 15:40

PEC16 El Poñen 2Power Stage] 13.86 km 17:15