WRC, Rali do Chile: Diego Dominguez coroado Campeão do WRC3

Um ano depois de ter sofrido um ‘desgosto’ no Rally Chile Bio Bío, Diego Dominguez redimiu-se, alcançando a vitória no WRC3 e, consequentemente, o título mundial.

Com apenas uma prova para disputar em 2023 e com a vitória praticamente assegurada, Dominguez e o copiloto Rogelio Peñate tentaram desesperadamente resolver um problema de direção do seu Ford Fiesta Rally3 no final da penúltima especial, depois de esta se ter partido, entre a meta volante e o ‘stop’ do troço.

Doze meses depois, no entanto, o piloto paraguaio não viveu tal drama e tornou-se no primeiro campeão do WRC do seu país, terminando o rali com mais de quatro minutos de vantagem sobre Eduardo Castro e construindo uma liderança inatacável no campeonato: “É uma sensação incrível, ter o meu pai aqui, só quero agradecer-lhe por tudo o que fez por mim, à minha família, à minha namorada… a todos os que me ajudaram – é uma sensação inacreditável,” exclamou o extasiado Dominguez no final da Wolf Power Stage.

O segundo lugar de Castro nunca esteve em risco, com o francês Ghjuvanni Rossi a terminar a 35 minutos de distância, depois de ter recomeçado a prova no sábado, na sequência de problemas de motor no seu Renault Clio Rally3 na sexta-feira.