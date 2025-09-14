WRC, Rali do Chile: dia de decisões após reviravolta de sábado

Sébastien Ogier terminou o segundo dia do Rali do Chile com uma vantagem de 6,3 segundos sobre o seu colega de equipa da Toyota, Elfyn Evans. Este sábado foi marcado por reviravoltas dramáticas na sorte dos principais concorrentes.

O oito vezes campeão mundial completou uma recuperação espetacular após as dificuldades enfrentadas na sexta-feira, com a afinação do carro, assumindo o controlo na sua 200ª participação em provas do Mundial de Ralis. Ogier venceu todas as três especiais da tarde, suplantando o líder do campeonato, Elfyn Evans, posicionando-se para uma vitória que pode ser crucial nas contas do título.

Ogier, que se encontra atualmente a nove pontos de Evans na sua busca pelo nono título mundial – se o conseguir empata com Sébastien Loeb – admitiu ter sido “demasiado cauteloso” na especial de abertura do dia. Contudo, capitalizou de forma exemplar as condições em mudança e a gestão de pneus para emergir como a força dominante da jornada. “Parece bom, mas vai ser intenso até ao fim”, refletiu Ogier após estender a sua liderança na última especial do dia. “Amanhã de manhã preciso de estar acordado, não como nas primeiras especiais dos últimos dois dias.”

Evans sob pressão, grande luta em perspetiva

Elfyn Evans liderava na pausa para assistência de meio-dia, após uma forte ronda matinal em condições de piso molhado. No entanto, o piloto galês viu-se sob crescente pressão à medida que o seu colega de equipa no Toyota GR Yaris Rally1, Ogier, encontrava o seu ritmo nas especiais da tarde, com o piso a secar. Evans perdeu 5,3 segundos apenas na última especial do dia, mas mantém-se firmemente na luta pela vitória na final de quatro especiais de domingo.

Adrien Fourmaux começou o dia no topo da classificação, mas terminou em terceiro lugar da geral, a 26,8 segundos de Ogier. O francês relatou dificuldades de tração e reconheceu que o seu Hyundai i20 N Rally1 estava “a faltar alguma coisa” nas condições. Thierry Neuville ocupava o quarto lugar no seu carro idêntico, a mais 14,9 segundos. “É bastante frustrante para nós. O positivo é que estamos no pódio esta noite, mas queremos mais”, afirmou Fourmaux.

Sami Pajari mantinha o quinto lugar no seu Toyota, enquanto o candidato ao campeonato Kalle Rovanperä se encontrava em sexto, a mais de 1 minuto e 20 segundos do líder. O vencedor do Rali do Chile do ano passado teve uma tarde difícil, pois ser o primeiro na estrada revelou-se dispendioso nas especiais que “limpavam” o piso. Takamoto Katsuta recuperou para a sétima posição após um pião enquanto tentava alcançar Grégoire Munster, que caiu para o oitavo lugar após um furo que o obrigou a completar a última especial com pneus gastos.

Porquê Ott Tänak ‘desistiu’ novamente?

Ott Tänak desistiu do Rali do Chile pela segunda vez para proteger o seu motor suplente. Após o motor original do seu i20 N Rally1 ter avariado na sexta-feira, o piloto estónio utilizou um motor que já apresentava problemas desde o Rali da Suécia, em fevereiro. Para evitar danos maiores e assegurar a sua participação nas quatro especiais do ‘Super Domingo’, Tänak optou por regressar à assistência antes da última especial de sábado.

WRC2: Oliver Solberg reforça liderança

Na categoria WRC2, Oliver Solberg deu mais um passo em direção ao título ao estender a sua liderança para 30,2 segundos sobre Nikolay Gryazin, que fechou o top 10. A sua performance consistente sublinha a sua determinação em consolidar a posição no campeonato.

A etapa de sábado do Rali do Chile Bio Bío demonstrou a imprevisibilidade e a intensidade do WRC, onde a capacidade de adaptação às condições variáveis do terreno e a gestão estratégica de recursos, como os pneus, são fatores cruciais para o sucesso. A jornada final de domingo promete ser um espetáculo de alta competição, com os pilotos a darem tudo para garantir posições e pontos decisivos nas respetivas categorias.

