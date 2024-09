WRC, Rali do Chile: “boa gestão dos pneus será essencial”

Ainda com tudo por decidir no Campeonato Mundial de Ralis, chegamos agora ao último evento disputado em terra, o sétimo consecutivo no calendário, que decorrerá ao longo da fria costa do Pacífico Sul, na região de Bio Bio, no Chile.

Mais uma vez, espera-se um grande desafio, especialmente porque a presente edição contará com troços que não estavam presentes em 2023. No entanto, o formato, que tinha sido ligeiramente alterado nas últimas rondas do WRC, com as especiais da manhã repetidas à tarde, será retomado.

Os troços rápidos e técnicos de terra nas florestas e ao longo da costa são geralmente escorregadios e inclinados, com características diferentes de um troço para outro, exigindo, assim, grande atenção na escolha e gestão dos pneus. Particular atenção deve ser dada ao sábado, o dia mais longo de todo o fim de semana, com 139,20 quilómetros cronometrados de um total de 306,76 do rali. De volta está a etapa Maria Las Cruces (SS9-12), com 28,31 quilómetros, que no ano passado foi um verdadeiro teste para os pneus, precedida pelos 25,64 quilómetros da secção de Lota (SS8-11).

Outro perigo a não subestimar é a constante ameaça de chuva e as temperaturas, geralmente baixas, pela manhã, juntamente com os elevados níveis de humidade.

Para Terenzio Testoni, responsável pelas atividades de rali da Pirelli: “Espero um rali emocionante e muito disputado, especialmente tendo em conta as situações no campeonato de pilotos e construtores, que ainda estão bastante abertas, com três ralis por disputar. A boa gestão dos pneus será essencial, e espero que tanto os pneus duros como os macios sejam usados para enfrentar os vários cenários que este rali apresenta.

Por exemplo, com as baixas temperaturas pela manhã, os macios serão certamente favorecidos, e o mesmo deverá acontecer em condições de piso seco. Ao mesmo tempo, espero que os pneus duros sejam utilizados em algumas das segundas passagens à tarde, quando as temperaturas subirem, para reduzir o desgaste, que, como vimos no ano passado, deverá ser bastante elevado.”

O Scorpion KX WRC, pneu de terra da Pirelli, desenvolvido para os carros da categoria de Rally1, está disponível em dois compostos, ambos na sua evolução de 2024, que apresenta uma construção reforçada e um design otimizado. O composto principal é o Scorpion SB macio, projetado para oferecer níveis de aderência ideais mesmo em superfícies com pouca tração. O composto alternativo, o Scorpion HB duro, oferece uma maior resistência em superfícies mais abrasivas, bem como uma maior durabilidade.

Conforme os regulamentos, a alocação para o composto principal é de 28 pneus e 8 para o composto alternativo. As equipas podem optar por aumentar o número destes últimos para 12, com uma redução de 4 pneus da opção principal.

Os carros Rally2 têm disponíveis as versões K6B (macio) e o novo K4C (duro) do Scorpion K, enquanto os Rally3 contam com os modelos K6A (macio) e K4A (duro). Para estas duas categorias, a alocação é de 26 pneus para o composto principal e 8 para o alternativo, sendo possível aumentar as unidades do composto alternativo para 12, com uma redução de 4 pneus do composto principal.