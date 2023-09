WRC, Rali do Chile: boa gestão de pneus ‘deu’ liderança a Ott Tänak | AutoSport

Ott Tänak terminou o primeiro dia de prova na frente depois de gerir bem os pneus do seu Ford Puma Rally1, passando para a frente depois de transformar um atraso de 3.8s para Teemu Suninen na PE4 para um avanço de 4.2s na PE6. Poupou inicialmente para atacar depois, garantindo que ‘tinha’ pneus suficientemente bons para o fazer. E foi aqui que esteve o segredo no primeiro dia de prova.

O piloto do Ford Puma da M-Sport marcou o ritmo no primeiro troço do dia, em Pulperia, mas a sua sorte caiu rapidamente quando os problemas causados por uma forte ‘aterragem‘ o fizeram cair para terceiro. Para além de ter deixado o seu copiloto Martin Järveoja sem fôlego, o impacto também causou pequenos danos na suspensão e a perda de potência do sistema híbrido.

No entanto, foi a abordagem estratégica de Tänak à repetição do ‘loop’ de troços à tarde que o ajudou a recuperar o primeiro lugar. Em condições amenas de primavera, foi o único piloto da frente a selecionar um pacote de pneus que consistia exclusivamente em Pirelli de composto macio, conhecida por seu desempenho superior, mas vida útil mais curta.

O campeão do mundo de 2019 arrebatou a liderança de Teemu Suninen no penúltimo troço e, crucialmente, foi o mais rápido novamente no final dos 23,32 km de Rio Claro para aumentar sua vantagem para 4,2 segundos durante a noite.

“O primeiro e o último [desta tarde] foram extremamente duros,” disse Tänak, que não vence no WRC desde o Rali da Suécia, em fevereiro. “Quando a base é tão dura, o andamento é tão mau que não se consegue encontrar qualquer estabilidade. Mas tivemos uma tarde limpa, por isso não houve problemas.”

Visitadas pela primeira vez desde 2019, as estradas fluidas do Chile, num rali bem diferente do de há quatro anos, mostraram pouca misericórdia para com o trio Kalle Rovanperä, Elfyn Evans e Thierry Neuville, que está a lutar pelo título. Todos os três relataram níveis excecionalmente baixos de aderência nas condições soltas de terra com pedras por cima, mas foi Evans quem se saiu melhor, completando o dia a 8,5 segundos de Suninen, em terceiro.

O galês está 33 pontos atrás do seu companheiro de equipa na Toyota Gazoo Racing, Rovanperä, no campeonato de pilotos, e um resultado igual ou superior a oitavo no Chile garantiria que a luta continuaria para além de domingo.

Rovanperä sofreu um meio pião na última especial e caiu para quinto da geral, terminando o dia 11,0 segundos atrás de Neuville, piloto da Hyundai, que ficou atrás de Evans por 15,0 segundos.

As frustrações com a tração foram a menor das preocupações de Esapekka Lappi e Pierre-Louis Loubet. Ambos tiveram um forte despiste no início do dia e não regressam neste rali.

Takamoto Katsuta trouxe o seu GR Yaris para casa em sexto e ficou confortavelmente à frente do estreante Grégoire Munster, cujo copiloto Louis Louka passou a manhã a ler as notas de ritmo a partir de um telemóvel, depois de ter deixado o caderno em papel no seu quarto de hotel. Um erro enorme.

Sami Pajari foi oitavo na geral e liderou a categoria WRC2 com 13,3 segundos de vantagem sobre Oliver Solberg, enquanto o herói da casa, Alberto Heller completou o top 10 num Puma alugado à M-Sport.

As equipas viajam hoje para sul para enfrentar a etapa mais longa do rali. Chivilingo é a primeira, seguida de Rio Lia – o único troço que permanece inalterado em relação à edição de 2019 do rali.

Maria de las Cruces termina com vista para o Oceano Pacífico e completa a etapa, que é repetida mais uma vez após a passagem pela assistência. O primeiro troço é às 11h57

Sábado 30 de setembro

PEC7 Chivilingo 1 27.19 km 11:57

PEC8 Rio Lia 1 21.09 km 13:01

PEC9 Maria de las Cruces 1 28.72 km 14:05

PEC10 Chivilingo 2 27.19 km 18:57

PEC11 Rio Lia 2 21.09 km 20:01

PEC12 Maria de las Cruces 2 28.72 km 21:05

Domingo 1 de outubro

PEC13 Las Pataguas 1 13.20 km 12:07

PEC14 El Poñen 1 13.86 km 13:05

PEC15 Las Pataguas 2 13.20 km 15:40

PEC16 El Poñen 2Power Stage] 13.86 km 17:15