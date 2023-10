WRC, Rali do Chile, Alberto Heller: “foi uma experiência fantástica” | AutoSport

Alberto Heller estreou-se nos Rally1 no seu rali caseiro, com milhares de fãs a puxarem pela dupla durante todo o rali. O chileno enfrentou o rali com entusiasmo e garra, tendo de lutar até ao fim do dia de sábado para tentar reparar o seu carro em circunstâncias dramáticas. Foi forçado a retirar-se no meio da zona de media, a poucos metros do check-in da zona técnica, depois de ter ultrapassado o limite de tempo. Mas conseguiu recomeçar no domingo e terminar o rali.

O ritmo de Heller melhorou ao longo do fim de semana e indicou que o Rali do Chile poderia ser apenas o início do seu caso de amor com o Puma Hybrid Rally1: “Foi fantástico, foi um evento muito bom para o Chile ter todas estas pessoas nas etapas, foi fantástico. Da minha parte, foi uma experiência fantástica. Conduzir um destes carros não é assim tão fácil, hoje e no sábado estive a abrir a estrada, o que foi muito mais difícil para mim, mas gostei muito. Atingi os meus objetivos e a minha meta era terminar o rali sem problemas e aqui está ele [o carro] tal como a M-Sport mo deu, o que me deixa muito contente. Espero que no futuro possa repetir a mesma experiência”, disse Alberto Heller.