WRC, Rali do Chile: abandono de Tänak baralha contas, Fourmaux líder

O Rali do Chile Bio Bío sofreu uma reviravolta dramática com o abandono de Ott Tänak, que liderava a prova. Problemas mecânicos no motor do seu Hyundai i20 N Rally1 forçaram o piloto estónio a desistir, representando isto um duro golpe para a equipa de Alzenau e para as aspirações ao título do piloto estónio.

Abandono de Tänak impacta luta pelo título

O líder provisório do Rali do Chile, Ott Tänak, viu-se forçado a abandonar a competição devido a uma avaria no motor do seu Hyundai i20 N Rally1. Este incidente constitui um revés significativo para a equipa da Hyundai, que perde um dos seus principais candidatos à vitória na prova e, potencialmente, vê comprometida a sua posição na luta pelo Campeonato Mundial de Ralis. O abandono de Tänak abriu caminho para uma reconfiguração completa na frente da corrida.

Fourmaux na frente, Ogier ascende rapidamente

Com a saída de Tänak, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) ascendeu à liderança do rali, estabelecendo uma vantagem de 1.0 segundo sobre o seu colega de equipa, Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). No entanto, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) emergiu como um forte candidato aos primeiros lugares, ocupando agora a terceira posição, a apenas 2.3 segundos da frente.

Ogier demonstrou um ritmo impressionante ao vencer a especial com uma vantagem significativa sobre os seus concorrentes, anulando rapidamente uma desvantagem que tinha à entrada do troço, de 18.5s para Tänak e alterando drasticamente o cenário da prova.

Outros destaques e luta no WRC2

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) ocupa a quarta posição, a 11.2 segundos do líder, tendo superado Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) nesta especial. Evans encontra-se agora a 1.9 segundos do seu colega de equipa, na quinta posição. Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) segue em sexto lugar, com Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) e Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) nas posições seguintes. Josh McErlean (Ford Puma Rally1) e Alberto Heller (Ford Puma Rally1) encontram-se mais atrasados.

Na categoria WRC2, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally2) mantém a liderança, com 3.5 segundos de vantagem sobre Nikolay Gryazin (Skoda Fabia RS Rally2). Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) foi forçado a abandonar a competição devido a uma fuga de óleo no motor do seu carro.

A imprevisibilidade é uma das características mais marcantes dos ralis, onde a combinação de exigência mecânica, condições de terreno variáveis e a necessidade de uma concentração ininterrupta dos pilotos pode levar a reviravoltas inesperadas a qualquer momento. Foi o que sucedeu a terminar o dia, com o abandono do líder, Ott Tänak, situação que não só redefine a batalha pela vitória da prova, mas também pode ter implicações profundas na contagem de pontos para o campeonato mundial. A prova fica agora novamente aberta, e o campeonato arrisca-se a ficar ‘reservado’ a três pilotos da Toyota. Tanak chegou ao Chile a 18 pontos do líder, Elfyn Evans, e com a perspetiva de pontuar menos que os adversários à sua frente, as hipóteses não terminam, mas reduzem-se ainda mais.

Vamos ver como corre o dia de amanhã.