WRC, Rali do Chile/1º dia: a ‘queda’ de um candidato…

O piloto francês Adrien Fourmaux, da equipa M-Sport Ford, assumiu a liderança provisória do Rali do Chile Bio Bío após um dia inaugural repleto de incidentes e reviravoltas. A liderança foi herdada na sequência de problemas de motor que afetaram Ott Tänak, piloto da Hyundai, na última especial de classificação de sexta-feira, entregando a Fourmaux uma vantagem mínima de 1.0 segundo sobre o seu colega de equipa Thierry Neuville.

Tänak, que até então dominava a prova e tinha construído uma vantagem de quase 10 segundos, viu o seu desempenho ser interrompido a 5.6 quilómetros do final da especial de classificação mais longa do dia. Fourmaux expressou satisfação pela liderança, afirmando ser a primeira vez que a sua equipa termina um dia de rali na frente, mas lamentou o infortúnio de Tänak. O piloto francês procura a sua primeira vitória no WRC, viu agora crescerem as hipóteses do conseguir, mas há ainda muito rali pela frente, os três primeiros estão separados por 2.3s, e o top 5 por 13.1s. Portanto, é muito prematuro falar-se de possíveis vencedores…

Destaques individuais e desafios dos concorrentes

Thierry Neuville é segundo e realizou uma recuperação notável na parte da tarde, após ajustes significativos na afinação do seu i20 N Rally1 que muitas dores de cabeça lhe deram de manhã. O belga, que enfrentou dificuldades na manhã, encontrou um melhor ritmo à medida que as condições da pista secavam, descrevendo o carro como “muito melhor”, embora admitindo que ainda estava “longe do ideal”.

Sébastien Ogier, na sua 200.ª participação no WRC, protagonizou o momento mais impressionante do dia ao vencer a sexta especial de classificação com uma vantagem de 3.1 segundos sobre Neuville, subindo de quinto para terceiro na classificação geral. O octocampeão mundial também efetuou alterações na afinação do seu veículo ao meio-dia, terminando o dia a apenas 2.3 segundos de Fourmaux.

Por outro lado, Elfyn Evans, que abriu a estrada, enfrentou uma tarde complicada devido às condições de “limpeza” da estrada, que o penalizaram severamente. O galês desceu da liderança para a quinta posição, sendo ultrapassado pelo seu colega de equipa da Toyota, Sami Pajari, na última especial de classificação, ficando 1.9 segundos atrás do finlandês. Evans admitiu ter tido “grandes dificuldades” na tarde, perdendo 14.2 segundos apenas no último troço, sem conseguir controlar a traseira do carro.

Takamoto Katsuta manteve a sexta posição, apesar das dificuldades com o equilíbrio do seu Toyota, enquanto Grégoire Munster, da M-Sport Ford, ocupava a sétima posição após recuperar de uma avaria na alavanca das mudanças pela manhã.

As esperanças de Kalle Rovanperä no campeonato sofreram um novo revés. O atual campeão e vencedor da edição anterior do Rali do Chile terminou o dia em oitavo, a mais de um minuto do líder. Os seus problemas começaram pela manhã, quando um pneu ficou vazio após a dupla embater num banco de terra, embora tenha mostrado um ritmo encorajador assim que as condições da pista melhoraram.

Situação no WRC2 e perspetivas para sábado

No WRC2, Oliver Solberg lidera a categoria e está numa posição favorável para conquistar o título, beneficiando das desistências por problemas mecânicos dos seus rivais Yohan Rossel e Gus Greensmith. Solberg terminou o dia em nono na classificação geral, à frente de Josh McErlean, da M-Sport Ford, que perdeu mais de um minuto devido a um pião de alta velocidade na primeira especial de classificação.

Para as especiais de classificação de sábado, que totalizam quase 140 quilómetros de ação competitiva em seis especiais, são esperadas chuvas intensas durante a noite na região. As condições meteorológicas adversas prometem adicionar um novo nível de desafio e imprevisibilidade à segunda etapa do rali.