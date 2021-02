WRC, Rali do Ártico: Kalle Rovanperä confiante de que pode lutar pela vitória

O Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) vai estrear-se no Rali do Ártico. Um piloto que já tem experiência neste rali é Kalle Rovanperä, que venceu a edição de 2020 a bordo de um Toyota Yaris WRC.

O jovem finlandês impressionou na sua temporada de estreia na categoria máxima dos ralis em 2020 e para 2021, para o Rali do Ártico, Rovanperä espera estar na luta pela vitória.

“A vitória do ano passado não significa nada com estes pilotos do WRC. Mas, deve ser um bom rali. É possível, porque estou mais familiarizado com o evento, estar na luta pela vitória”, afirmou Kalle Rovanperä ao autosport.com.

Também o chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala reconheceu que o Rali do Ártico pode ser uma boa prova para a Toyota. Se em Monte Carlo, Sébastien Ogier e Elfyn Evans ocuparam as duas primeiras posições, com o jovem Kalle Rovanperä a ficar na quarta posição, no Ártico, para Latvala, Rovanperä pode ter alguma vantagem perante os companheiros de equipa.