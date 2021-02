WRC, Rali do Ártico/Finlândia: 13 WRC e um português na lista de inscritos

Já é conhecida a lista de inscritos da segunda prova do WRC, o Rali Ártico Finlândia. São 56 os concorrentes que se inscreveram, dos quais 13 são WRC, com boas novidades como é o caso de Oliver Solberg, Lorenzo Bertelli ou Janne Tuohino), 39 são Rally2, ou R5, se preferir e 4 Rally4/R2. Há alguns nomes interessantes na lista como por exemplo Jari Huttunen inscrito no WRC2 com a Hyundai Motorsport N, ao lado de Ole Christian Veiby. Também chama a atenção a presença de Martin Prokop inscrito no WRC2 com a M-Sport.

Já tinha sido revelado, Esapekka Lappi também corre na Finlândia, com um Volkswagen Polo GTI R5 da Movisport. Outros regressos interessantes aos ralis são os do campeão de ralicross, Johan Kristofferson, que regressa ao WRC pela sexta vez, depois de ter realizado quatro ralis da Suécia e um da Finlândia. Também o Campeão do DTM, Mattias Ekstrom retorna ao WRC onde já não corria há largos anos.

A última prova que tinha disputado no WRC foi o Rali da Alemanha de 2006, mas depois disso fez alguns ralis, em 2019 e 2020, para além do Dakar. Tem corrido com um Skoda Fabia Rally2. Portugal é representado por Hugo Magalhães, que navega o saudita Rakan Al-Rashed (Volkswagen Polo GTI).