WRC: Rali do Ártico com itinerário conhecido

Já é conhecido o itinerário do Rali do Ártico, prova do WRC que irá para a estrada de 26 e 28 de fevereiro, na Finlândia,

O novo evento sobre neve e gelo terá sede em Rovaniemi e substitui o Rally Suécia (cancelado) como o única prova de Inverno do WRC. Constitui a segunda ronda do campeonato do mundo, com 12 eventos.

Esperam-se temperatura baixas que rodarão os seis e os 14 graus negativos, podendo chegar aos 20 graus Celsius negativos.

Será uma prova muito semelhante à que vimos na prova de Janeiro, com algumas especiais adaptadas ou feitas no sentido inverso ao realizado no mês passado.

O evento incluirá 10 etapas com um total de 251km divididos por três dias de competição, com o mais intenso a ser o sábado com 144km cronometrados.

Itinerário (hora local – menos duas em Portugal)

Sexta-feira, 26 de Fevereiro

Shakedown 08:31

SS1 Sarriojärvi 1 (31 km) 15:08

SS1 Sarriojärvi 2 (31 km) 18:38

Serviço Santasport 2018

Sábado, 27 de Fevereiro

Serviço Santasport 07:50

SS3 Mustalampi 1 (24.4 km) 09:08

SS4 Kaihuavaara 1 (19.9 km) 10:38

SS5 Siikhämä 1 (27.6 km) 12:08

Serviço Santasport 1405

SS6 Mustalampi 2 (24.4 km) 15:38

SS7 Kaihuavaara 2 (19.9 km) 17:08

SS8 Siikhämä 2 (27.6 km) 18:38

Serviço Santasport 2008

Domingo 28 de Fevereiro

Serviço Santasport 09:00

SS9 Aittajärvi 1 (22.4 km) 10:08

SS10 Aittajärvi 2 (22.4 km) 13:18

Fim Santasport