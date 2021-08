WRC, Rali de Ypres, Thierry Neuville triunfa 19 meses depois | AutoSport

Thierry Neuville assegurou a sua 14ª vitória no WRC, num regresso aos triunfos 19 meses depois da sua vitória no Rali de Monte Carlo de 2020. Depois de cinco triunfos da Toyota em 2020, a Hyundai regressa também ao lugar mais alto do pódio. Para Martijn Wydaeghe é também o primeiro triunfo no WRC.

O Mundial de Ralis regressou com uma novidade, o Rali de Ypres, prova que durante muito tempo se celebrizou no Europeu de Ralis, e que agora se estreou no WRC, e com sucesso, já que o rali foi bem interessante, com troços difíceis, bem diferentes do que a caravana do WRC estava habituada. Sendo verdade que a pandemia veio ‘baralhar’ o mundo em geral, os ralis em particular, mas também redundou em coisas positivas e uma delas foi o aparecimento de novos ralis, que vieram dar um ar diferente à competição.

Tal como se esperava, Thierry Neuville venceu em ‘casa’, na Bélgica, mas não sem grande oposição do ‘outro’ piloto que melhor conhecimento tinha de Ypres: Craig Breen. Tal como Neuville, já tinha vencido a prova.

Já se tinha visto domínio dos Hyundai na estrada, com a fiabilidade depois, a trai-los, mas desta feita tudo correu dentro das expetativas dos homens da Hyundai Motorsport. Resultado, uma ‘dobradinha’. Foram 19 longos meses para Thierry Neuville e seis para a Hyundai, mas o triunfo foi totalmente merecido, pois desta feita levaram até ao fim um domínio que já tinham evidenciado várias vezes nas provas anteriores. Por exemplo em Portugal.

Num rali realizado com troços secos, e com sol, Ypres não foi tão difícil como se viu tantas vezes no passado no ERC, com a lama a colocar imensas dificuldades aos concorrentes.

A Hyundai Motorsport depressa foi para a frente, ao cabo de quatro troços, tinha os seus três carros nos três primeiros lugares, e assim terminaram o primeiro dia de prova com Thierry Neuville e Craig Breen separados por 7.6s e Ott Tanak a 31.2s do líder. O Hyundai i20 Coupe WRC ‘limpou’ todos os troços realizados com vitórias. Do lado da Toyota, sempre um degrau abaixo, ainda que todos eles perto do último lugar do pódio.

No segundo dia, a Hyundai consolidou a sua liderança, enquanto Ott Tänak caiu para sexto devido a um furo. Pelo meio, a luta dos Toyota pelo último lugar do pódio intensificou-se, enquanto já na frente, apesar da boa réplica de Craig Breen, Neuville estendeu mais um pouco a sua liderança, colocando-a em 10.1s no final do segundo dia de prova, confirmando no último uma merecida vitória, até porque Craig Breen não o atacou, afastando-se mesmo um pouco de modo a garantir menos probabilidades de problemas mecânicos ou azares. Também no último dia, Sébastien Ogier ‘despediu-se’ da luta pelo terceiro lugar, devido a um furo, enquanto Kalle Rovanpera suplantou Elfyn Evans e terminou no pódio.

O rali ficou marcado por alguns fortes acidentes, e não só entre os WRC. Adrien Fourmaux bateu violentamente após uma curva. Foi à vala, e capotou diversas vezes. A Takamoto Katsuta, sucedeu algo semelhante, com as mesmas consequências: carros completamente destruídos, equipas sem problemas físicos. Noutras ‘latitudes’, nem uma casa escapou a um despiste.

A Hyundai e Jari Huttunen venceram o WRC2, na estreia do novo Hyundai i20 N Rally2.