WRC, Rali de Ypres: Thierry Neuville mais perto do triunfo | AutoSport

Já lá vão 19 meses que Thierry Neuville não vence uma prova do WRC (o último triunfo foi no Rali de Monte Carlo de 2020), e cinco ralis que a Hyundai não triunfa. Todos foram ganhos pela Toyota. Mas isso parece, mais do nunca, estar perto de mudar, já que não só Neuville está em boa posição de vencer em casa, como a Hyundai tem no segundo lugar Craig Breen. E não parece nada que o irlandês vá atacar amanhã o seu colega de equipa, embora também não se possa descurar essa hipótese.

Tudo indica que Thierry Neuville está prestes a regressar aos triunfos, pois manteve-se firmemente no caminho para uma vitória que a suceder será emocional.

Neuville tem 10.1s de avanço para Craig Breen, e depois de um dia de sexta-feira de frenética luta nos troços de asfalto da Flandres, tendo ficado separados por 7.6s, a dupla voltou a estar numa classe própria no dia de hoje. Breen venceu os dois troços de de abertura, colocando a margem em 3.5s, mas Neuville ripostou e chegou à assistência de meio do dia com uma vantagem de 6.8s.

O belga acrescentou mais duas vitórias esta tarde, face a uma de Breen, estendendo a sua vantagem, parecendo claro que os pilotos da Hyundai parecem contentar-se em manter a posição, enquanto um trio de Toyota Yaris WRC luta pelo lugar final no pódio: “Sabíamos que seria um dia desafiante e que há mais um amanhã, numa área diferente e em diferentes tipos de troços”, disse Neuville. “Ainda nada foi feito, mas uma grande parte do rali tem sido bem gerido por nós, até agora. Claro que é sempre bom quando se vai mais ‘folgado’, mas temos de ser inteligentes”, disse.

A Hyundai começou o dia de hoje com três carros no pódio, mas Ott Tänak perdeu três minutos no troço de abertura depois de parar para mudar uma roda, devido a um furo. Um macaco defeituoso acrescentou “insulto à injúria”.

Por outro lado, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä e o líder do campeonato, Sébastien Ogier lutaram todo o dia pelo terceiro lugar e ficaram separados por 4.3s. Evans ganhou um troço de manhã e Ogier dois esta tarde.

Evans está a mais de meio minuto de Breen, mas com 3.3s sobre Rovanperä. Ogier deu-se mal com as estradas sujas desta manhã, mas sentiu-se mais confortável esta tarde, e está a 1.0s. do jovem finlandês.

A Toyota perdeu um carro quando Takamoto Katsuta saiu de estrada no troço de Dikkebus, de manhã. O piloto japonês deixou o carro escorregar numa numa curva rápida, o Yaris foi para uma vala, fez uma pirueta pelo ar e bateu num poste de electricidade, antes de uma aterragem violenta. Ele e o navegador, Keaton Williams não ficaram feridos, mas o seu rali terminou ali…

Pierre-Louis Loubet também se retirou quando o francês ficou preso numa vala, na saída de uma curva apertada. O francês Adrien Fourmaux e Renaud Jamoul também saíram ilesos após um grande acidente no dia anterior.

Agora, o rali muda-se para as estradas circundantes a Spa-Francorchamps, perto da fronteira alemã. Dois troços idênticos serão percorridos duas vezes, cobrindo 40,52 km, misturando estradas rurais com secções de pista icónicas, tais como Eau Rouge, Raidillon e Malmedy.