WRC, RALI DE YPRES: Thierry Neuville FOI O MAIS RÁPIDO NO SHAKEDOWN | AutoSport

Thierry Neuville foi o mais rápido do Shakedown do rali de Ypres desta manhã. O piloto da Hyundai ficou à frente do seu companheiro de equipa, Ott Tänak.

O melhor tempo de Neuville foi de 4:22.5s na sua terceira saída. Até aquele momento, era Tänak o mais rápido. O terceiro mais rápido na primeira experiência em Ypres foi Sébastien Ogier.

Depois dos 2 pilotos mais rápidos, da Hyundai, seguem-se 4 Toyota, liderados por Ogier, seguido de Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta e Elfyn Evans.