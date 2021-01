WRC: Rali de Ypres substitui Rali da Grã-Bretanha

O Mundial de Ralis foi muito estranho em 2020, por exemplo sem o Rali de Portugal e da Grã-Bretanha, o que no caso dos ingleses aconteceu pela primeira vez desde 1973 e pelos vistos este ano o célebre ‘RAC’ vai voltar a ficar de fora do campeonato, já que segundo o Dirtfish há um plano para substituir a ronda do WRC do Reino Unido pelo Rali de Ypres/Bélgica, na mesma data de agosto. A comunicação é esperada amanhã.

Todos sabemos como estão as coisas no Reino Unido, e o governo de Gales não se mostrou disposto a realizar a prova este ano.

Ainda se pensou que a Irlanda do Norte pudesse ser uma boa alternativa, mas não foi possível chegar a acordo a tempo de levar o WRC de volta à Irlanda do Norte, pois nesta altura é muito difícil para as autoridades locais justificarem que vão gastar dinheiro num evento desportivo. Contudo, a Irlanda do Norte parece interessada em receber a prova num futuro próximo.

Por isso o Rali de Ypres está pronto a receber o WRC, algo que esteve perto de suceder o ano passado, e só a segunda vaga da Covid-19 travou.

De resto, hoje à noite sabe-se se o Monte Carlo avança ou não e espera-se a qualquer momento que seja confirmada uma prova na Lapónia com base em Rovaniemi, no fim de fevereiro.