WRC: Rali de Ypres pode ser (novamente) solução | AutoSport

Depois de gorada a hipótese da Irlanda do Norte para a data ainda em aberto no WRC, o Rali de Ypres, que deu uma boa prova o ano passado, pode ser novamente a solução. A outra alternativa é a mesma que há dois anos resolve um problema do WRC, o Rali de Monza. Pelo terceiro ano consecutivo o calendário do WRC pode ser afetado diretamente pela pandemia ou pelos seus efeitos, pois nesta altura não é fácil conseguir apoios das entidades oficiais quando as suas prioridades continuam a ser outras. Em breve esta questão deve ficar resolvida, se tudo correr bem, a Bélgica pode ter a sua segunda prova no WRC.