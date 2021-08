WRC, RALI DE YPRES, PE9: Breen disposto a dar luta, vence especial; PE10 parada | AutoSport

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a primeira etapa do segundo dia do rali do Ypres, conseguindo recuperar 2.8s da sua desvantagem para os líderes da prova, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC), que foram apenas os terceiros da etapa.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) também começou bem o dia. Foram segundos da especial, a 1.6s do tempo dos vencedores, e ocupam agora o terceiro lugar da classificação geral, já que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) tiveram um furo e perderam 3 minutos, dizendo adeus ao possível pódio no final do rali. São agora 7º. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram 4º na etapa (+4.9s) e estão atrás de Evans/Martin na classificação geral do rali, a apenas 2.5s do terceiro lugar.

Sébastien Ogier /Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foi quinto na especial, terminando a 5s do tempo de Breen.

No WRC 2, Jari Huttunen/Mikko Lukka (Hyundai i20 N Rally2) chegaram ao final da especial com dois furos . Os seuss companheiros de equipa e o líderes do WRC2, Oliver Solberg/Aaron Johnston, podem ter uma fenda na bomba de direção assistida do seu carro.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

A segunda especial do dia, a PE10 esteve parada e até se pensou que pudesse ser cancelada, já que na especial anterior, a dupla Takamoto Katsuta/Keaton Williams (Toyota Yaris WRC) saiu de pista e bateu forte, para além de Pierre-Louis Loubet/Florian Haut-Labourdette (Hyundai i20 Coupe WRC) que também tiveram um acidente e disseram adeus ao resto do rali.