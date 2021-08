WRC, RALI DE YPRES, PE7: Só dá Neuville | AutoSport

Começa a ser repetitivo, mas a dupla Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) continuam a vencer especiais (11:28.8s) e aumentar a vantagem para os segundos classificados à geral, Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC). Desta vez, foi a dupla Sébastien Ogier /Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que terminaram a etapa com o segundo melhor tempo, mais 1.8s que os vencedores. Os franceses da Toyota, que se queixaram do sol baixo que lhes deu algumas dificuldades em ver o traçado, estão numa fase de recuperação, conseguindo ser 3º na especial anterior e agora segundos.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) foram apenas 4º na especial (+3.6s), atrás de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que ficaram a 3.2s do tempo dos vencedores. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram os quinto na etapa Kemmelberg 2, a 5.9s, mas que perderam o quarto lugar da geral, para Rovanperä/Halttunen.

Breen voltou a perder tempo para o líder Neuville e está agora a 7.6s do belga. Tänak também perdeu tempo na especial e Rovamperä está no quarto lugar a 1.6s do estónio.



Jari Huttunen/MIkko Lukka (Hyundai Motorsport N RC2) e Teemu Suninen/Mikko Markkula (M-Sport Ford WRT RC2) furaram durante a especial.

WRC, RALI DE YPRES, PE6: NEUVILLE VENCE NOVAMENTE E DEIXA BREEN A 4S

Por Pedro André Mendes a 13 Agosto 2021 18:52

Até agora a Hyundai domina o primeiro dia do rali de Ypres. Tänak começou o dia a vencer, seguiu-se Breen por duas vezes e agora Neuville consegue vencer pela terceira especial consecutiva. Como é óbvio, estes três pilotos ocupam as três primeiras posições da classificação geral.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) venceu a etapa Westouter – Boeschepe 2, com 1.5s de vantagem para Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC). Na geral, Neuville tem agora 4 segundos certos de vantagem sobre Breen.

Sébastien Ogier /Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) conseguiram ser os terceiros mais rápidos, tendo ficado a 2.6s do tempo de Neuville. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) terminaram a especial com o quarto tempo, a 2.9s do melhor tempo, e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) fechou os cinco mais rápidos da etapa, a 3.6s.

Destaque para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que estava a apenas 1s do lugar de Tänak na geral, mas perdeu tempo na PE6 e está agora com uma desvantagem de 3.5s, do 3º lugar.

