WRC, RALI DE YPRES, PE6: Neuville vence novamente e deixa Breen a 4s | AutoSport

Até agora a Hyundai domina o primeiro dia do rali de Ypres. Tänak começou o dia a vencer, seguiu-se Breen por duas vezes e agora Neuville consegue vencer pela terceira especial consecutiva. Como é óbvio, estes três pilotos ocupam as três primeiras posições da classificação geral.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) venceu a etapa Westouter – Boeschepe 2, com 1.5s de vantagem para Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC). Na geral, Neuville tem agora 4 segundos certos de vantagem sobre Breen.

Sébastien Ogier /Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) conseguiram ser os terceiros mais rápidos, tendo ficado a 2.6s do tempo de Neuville. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) terminaram a especial com o quarto tempo, a 2.9s do melhor tempo, e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) fechou os cinco mais rápidos da etapa, a 3.6s.

Destaque para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que estava a apenas 1s do lugar de Tänak na geral, mas perdeu tempo na PE6 e está agora com uma desvantagem de 3.5s, do 3º lugar.

