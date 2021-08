WRC, RALI DE YPRES, PE4: Thierry Neuville passa para a liderança | AutoSport

Apenas com 9.45km, a PE4, Zonnebeke, é a especial mais curta do dia e foi vencida por Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC), que conseguiu passar Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) na classificação do rali de Ypres, já que a dupla do Hyundai #42 apenas conseguiu o quarto tempo mais rápido da especial (+2.0s).

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) foram os segundos na etapa de Zonnebeke, tendo ficado a 1.3s do tempo da dupla vencedora da especial. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram outra vez os melhores da Toyota, conseguindo o terceiro melhor tempo (+1.7s), enquanto Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) ficaram atrás da referida dupla, Breen/Nagle, terminando a etapa a 3.6s do melhor tempo.

A classificação geral do rali de Ypres, é agora liderada por Thierry Neuville, seguido por Craig Breen a 0.4s. Ott Tänak é terceiro (+16.4s), Elfyn Evans é quarto (+17.2s) e Kalle Rovanperä fecha o top 5 (22.5s).

Em WRC2 é Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta Rally2) quem lidera a classificação, com uma vantagem de 22.7s para Oliver Solberg/Aaron Johnston (Hyundai i20 N Rally2).

Gus Greensmith/Chris Patterson, que vinham a tentar recuperar e tinham conseguido subir ao 8º posto da geral na especial anterior, saíram de estrada, ficando com o Ford Fiesta WRC preso e não marcando tempo.

Estão marcadas ainda mais 4 especiais do rali de Ypres ainda para o dia de hoje, começando às 17.15h.

O horário ainda para hoje:

PE5 Reninge – Vleteren 2 15.00 km 18:15 [17:15 Lisboa]

PE6 Westouter – Boeschepe 2 19.60 km 19:04 [18:04 Lisboa]

PE7 Kemmelberg 2 23.62 km 19:54 [18:54 Lisboa]

PE8 Zonnebeke 2 9.45 km 20:48 [19:48 Lisboa]

Tempos Online – CLIQUE AQUI