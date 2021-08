WRC, RALI De Ypres, PE2: Craig Breen vence e passa a liderar rali | AutoSport

A segunda especial do Rali do Ypres, Westouter-Boeschepe 1, com 19,60km para realizar o melhor tempo, foi vencida por Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) que precisaram de 10:35.3s para completar a etapa. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) foram segundos, a 0.9s e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) ficaram a 7s dos vencedores.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) que venceram a primeira especial do dia, foram apenas a quinta dupla mais rápida (+9.6s), atrás de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), quartos da etapa, a mais 7.8s do melhor tempo da especial.

Craig Breene/Paul Nagle passam a liderar o rali de Ypres, com uma vantagem de 0.7s para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe .

