WRC, Rali de Ypres, PE17: Craig Breen e Sébastien Ogier perdem tempo | AutoSport

Depois de no segundo dia de rali Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) e Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) terem ficado separados por 10.1s, no arranque do último, a margem subiu para 16.3s, o que significa que os dois homens da frente vão manter as posições e não vai haver ataques mútuos, o que era de esperar. Agora, os homens da Hyundai só querem levar os seus carros até ao fim da prova e regressar aos triunfos, logo com uma ‘dobradinha’. Breen teve uma ligeira saída de ‘pista’ (boa parte do troço foi no circuito de Spa), e isso justifica parte dos 7.6s que perdeu.

Quem também começou mal o dia, com um futuro, foram Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que perderam 6.9s deixando fugir Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que estão separados por 1.7s após um triunfo na especial por parte do finlandês com Ogier agora a mais de 10s de Evans e a 9.2s de Rovanpera. Neste caso não se espera ordens de equipa.

Como já referimos, Oliver Solberg desistiu, devido ao facto do Hyundai i20 N Rally2 não ter pegado na saída do Parque Fechado, pelo que a liderança passa para Jari Huttunen, em carro igual.

Tempos Online – CLIQUE AQUI