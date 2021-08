WRC, RALI DE YPRES, PE13 e PE14: Ogier e Neuville mais fortes no regresso à estrada | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) vencera a primeira especial da tarde do rali de Ypres, com uma diferença de 0.8s para os seus companheiro de equipa, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC). Na luta pela vitória no rali, Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) foram mais rápidos 1.8s que Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC), conseguindo recuperar algum terreno para os líderes.

Na PE14, Dikkebus 2, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) foram os mais fortes, deixando Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a 1.4s e Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) a 1.6s. Ou seja, com duas especiais realizadas da parte da tarde, a diferença entre primeiros classificados e segundos, é quase a mesma com que foram para a pausa de almoço.

