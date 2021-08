WRC, RALI DE YPRES, PE11: Elfyn Evans é o primeiro não-Hyundai a vencer uma especial | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) vence a 11ª especial do rali de Ypres, a primeira vitória de uma etapa num carro que não um Hyundai. A dupla britânica estava a começar a ser pressionada na classificação geral e deu assim, um pulo para ganhar alguma vantagem a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC).

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) foram os segundos mais rápidos da PE11 (+0.3), conseguindo pela primeira vez no dia de hoje, recuperar algum tempo a Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC), que tinham vencido as duas primeiras etapas da manhã. Esta dupla conseguiu o terceiro melhor tempo nos 13.62 km cronometrados (+1.1s), estando agora a 4.3s do líderes do rali.

Sébastien Ogier /Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terminaram com o quarto tempo (+2s), enquanto Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen fecharam os cinco primeiros da etapa (+2.7s).

