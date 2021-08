WRC, RALI DE YPRES, PE10: Craig Breen vence e reduz diferença | AutoSport

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) recuperaram mais um segundo da desvantagem que traziam de ontem. Venceram a especial com 1.3s de diferença para os segundos classificados, e ainda lideres do rali, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC). São agora 3.5s que separam as duplas na classificação geral.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) terminaram em terceiro lugar (+3.2s), também conseguindo recuperar tempo à dupla que é terceira classificada, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que terminaram com o quarto tempo da especial (+4.4s). São agora 1.3s que separam os homens da Toyota na luta pelo último lugar do pódio, com vantagem para Evans/Martin.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) conseguiram o quinto melhor tempo da especial, conseguindo subir ao 5º posto da classificação geral, mas é preciso ter em atenção, que Sébastien Ogier /Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) já tinham começado a etapa quando esta foi parada e por isso, receberão um tempo e não contará o tempo que para já consta no live timing.

Tempos Online – CLIQUE AQUI