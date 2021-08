WRC, RALI De Ypres, PE1: Ott Tänak É O PRIMEIRO LÍDER | AutoSport

Na super especial de abertura do Rali de Ypres, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) são os primeiros líderes, batendo por 2.3s a dupla Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, também da Hyundai.

Craig Breene/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) terminaram no terceiro posto a 2.5s do vencedor da etapa, enquanto Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram quartos 6.4s e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) fecharam os cinco primeiros, já a 6.8s de Tänak/Järveoja.

Numa primeira etapa completamente dominada pela Hyundai, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram 6º, perdendo 7.9s para os vencedores da especial. A quarta dupla da Toyota, Takamoto Katsuta/Keaton Williams foram 7º, a 11.2s do melhor tempo, seguindo-se as dupla da M-Sport/Ford, Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud (13.5s) e Greensmith Gus – Patterson Chris (15.9s). P. Loubet/F. Haut-Labourdette (Hyundai i20 Coupe WRC) fecharam o top 10, a 20.1s.

