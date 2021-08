WRC, Rali de Ypres, PE 16: Thierry Neuville com 10.1s de avanço para Craig Breen | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) terminam o segundo dia de prova 10.1s na frente de Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC). Dois segundos e meio foi o que a dupla belga gastou menos que os seus companheiros de equipa irlandeses, e que lhes valem uma margem um pouco maior na luta pelo triunfo, num rali que volta a sorrir à Hyundai, esperando-se que desta vez possa concretizar o bom andamento que os seus carros têm evidenciado face aos Toyota.

Ontem, os carros nipónicos já tinham terminado todos a mais de trinta segundos dos dois melhores homens da Hyundai, sendo que no dia de hoje nada mudou nesse particular com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) a 42.4s dos líderes, portanto, já afastados da luta pelo triunfo, mas 3.3s na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que por sua vez têm Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a mais 3.7s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) começaram o dia na terceira posição, mas um furo na primeira especial do dia fê-los perder 3m04.4s, caindo com isso para o sétimo posto da classificação geral, atrás de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que por sua vez se despistou violentamente na PE9, abandonando o rali.

Como se sabe, já ontem os homens da M-Sport Ford World Rally Team, Gus Greensmith e Adrien Fourmaux, foram forçados a retirar-se, depois de terem saído da estrada. O primeiro ficou preso numa vala, o francês danificou fortemente o seu Fiesta WRC.

Para amanhã, domingo, 15 de agosto, mais quatro troços, PE17, Stavelot 1 (9.05 km), 07:30 Europa/Lisboa), PE18, Francorchamps 1 (11.21 km), (08:08 Europa/Lisboa), PE19, Stavelot 2, 9.05 km(09:40 Europa/Lisboa) e PE20 Francorchamps 2 [Power Stage], 11.21 km (11:18 Europa/Lisboa). Como já percebeu, nomes bem conhecidos dos adeptos das pistas. O WRC vai a Spa Francorchamps.

Tempos Online – CLIQUE AQUI