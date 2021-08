WRC, Rali de Ypres: Oliver Solberg desistiu | AutoSport

Oliver Solberg retirou-se do Rali de Ypres, já que o seu novo Hyundai i20 N Rally2 teve um problema elétrico e o carro não arrancou. O jovem sueco tinha construído uma enorme vantagem na categoria WRC2 apesar de ter lutado contra uma falha na direção assistida no seu Hyundai i20 N Rally2, no sábado, mas novo problema de ‘juventude’ do seu carro levou ao abandono. Jari Huttunen lidera agora a categoria WRC2.