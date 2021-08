WRC, RALI DE YPRES: manhã acidentada, nem uma casa se safou | AutoSport

A dupla Pieter Tsjoen/Eddy Chevaillier (Volkswagen Polo GTI R5) foi uma das acidentadas durante a PE9. Os homens do Polo bateram de frente contra uma casa. A tripulação está bem, já não se pode dizer o mesmo da casa. Takamoto Katsuta/Keaton Williams (Toyota Yaris WRC) também saíram de estrada e ficaram presos num declive. Pierre-Louis Loubet/Florian Haut-Labourdette (Hyundai i20 Coupe WRC) que também tiveram um acidente e disseram adeus ao resto do rali.

#WRC heavy crash of Pieter Tsjoen. Crew OK pic.twitter.com/5JLeB2TQ3g

SS10 has been cancelled after @TakamotoKatsuta rolled. Crew OK ✅ #WRC I #WRCLive I #YpresRally