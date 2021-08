WRC, Rali de Ypres: horários | AutoSport

O Mundial de Ralis está de volta, e logo com uma grande novidade, o Rali de Ypres, prova que se celebrizou no Europeu de Ralis e que agora se estreia no WRC. Realiza-se de 13 a 15 de agosto.

Horário

Sexta-Feira, 13 de agosto

Shakedown (Langemark) 9.81 km 08:01 [07:01 Europa/Lisboa]

PE1 Reninge – Vleteren 1 15.00 km 13:36 [12:36 Europa/Lisboa]

PE2 Westouter – Boeschepe 1 19.60 km 14:25 [13:25 Europa/Lisboa]

PE3 Kemmelberg 1 23.62 km 15:15 [14:15 Europa/Lisboa]

PE4 Zonnebeke 1 9.45 km 16:09 [15:09 Europa/Lisboa]

Flexi Service A – Ypres – 33 min 17:06

PE5 Reninge – Vleteren 2 15.00 km 18:15 [17:15 Europa/Lisboa]

PE6 Westouter – Boeschepe 2 19.60 km 19:04 [18:04 Europa/Lisboa]

PE7 Kemmelberg 2 23.62 km 19:54 [18:54 Europa/Lisboa]

PE8 Zonnebeke 2 9.45 km 20:48 [19:48 Europa/Lisboa]

Sábado, 14 de agosto

PE9 Hollebeke 1 25.86 km 09:11 [08:11 Europa/Lisboa]

PE10 Dikkebus 1 12.49 km 10:08 [09:08 Europa/Lisboa]

PE11 Watou 1 13.62 km 11:01 [10:01 Europa/Lisboa]

PE12 Mesen – Middelhoek 1 7.99 km 11:51 [10:51 Europa/Lisboa]

Flexi Service D – Ypres – 33 min 13:05

PE13 Hollebeke 2 25.86 km 14:11 [13:11 Europa/Lisboa]

PE14 Dikkebus 2 12.49 km 15:08 [14:08 Europa/Lisboa]

PE15 Watou 2 13.62 km 16:01 [15:01 Europa/Lisboa]

PE16 Mesen – Middelhoek 2 7.99 km 16:51 [15:51 Europa/Lisboa]

Flexi Service E – Ypres – 48 min 17:43

Domingo, 15 de agosto

PE17 Stavelot 1 9.05 km 08:30 [07:30 Europa/Lisboa]

PE18 Francorchamps 1 11.21 km 09:08 [08:08 Europa/Lisboa]

PE19 Stavelot 2 9.05 km 10:40 [09:40 Europa/Lisboa]

PE20 Francorchamps 2 [Power Stage] 11.21 km 12:18 [11:18 Europa/Lisboa]