WRC, Rali de Ypres: Classificação após PE8 | AutoSport

O grande vencedor do primeiro dia do rali de Ypres foi Thierry Neuville. Venceu 4 das 7 especiais disputadas (a última do dia foi cancelada) e leva 7.6s de avanço para Craig Breen. Kalle Rovanperä é o melhor homem da Toyota, mas na fase final do dia, Sébastien Ogier conseguiu aumentar o ritmo e terminar nas posições mais cimeiras.

Classificação geral após 1º dia:

1 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai I20 Coupé WRC WRC 1:04:27.0 2 Craig Breen/Paul Nagle Hyundai I20 Coupé WRC WRC 7.6 3 Ott Tänak/Martin Järveoja Hyundai I20 Coupé WRC WRC 31.2 4 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Toyota Yaris WRC WRC 32.6 5 Elfyn Evans/Scott Martin Toyota Yaris WRC WRC 33.4 6 Sébastien Ogier/Julien Ingrassia Toyota Yaris WRC WRC 39.4 7 Takamoto Katsuta/Keaton Williams Toyota Yaris WRC WRC 1:24.5 8 Pierre-Louis Loubet/Florian Haut-Labourdette Hyundai i20 Coupe WRC WRC 2:50.0 9 Yohan Rossel/Alexandre Coria Citroen C3 Rally2 WRC2 5:28.2 10 Oliver Solberg/Aaron Johnston Hyundai i20 N Rally2 WRC2 5:44.9

Vencedores das PE:

PE1 O. Tänak PE2 C. Breen PE3 C. Breen PE4 T. Neuville PE5 T. Neuville PE6 T. Neuville PE7 T. Neuville PE8 CANCELADA

Horário:

Sábado, 14 de agosto

PE9 Hollebeke 1 25.86 km 09:11 [08:11 Lisboa]

PE10 Dikkebus 1 12.49 km 10:08 [09:08 Lisboa]

PE11 Watou 1 13.62 km 11:01 [10:01 Lisboa]

PE12 Mesen – Middelhoek 1 7.99 km 11:51 [10:51 Lisboa]

Flexi Service D – Ypres – 33 min 13:05

PE13 Hollebeke 2 25.86 km 14:11 [13:11 Lisboa]

PE14 Dikkebus 2 12.49 km 15:08 [14:08 Lisboa]

PE15 Watou 2 13.62 km 16:01 [15:01 Lisboa]

PE16 Mesen – Middelhoek 2 7.99 km 16:51 [15:51 Lisboa]

Flexi Service E – Ypres – 48 min 17:43

Domingo, 15 de agosto

PE17 Stavelot 1 9.05 km 08:30 [07:30 Lisboa]

PE18 Francorchamps 1 11.21 km 09:08 [08:08 Lisboa]

PE19 Stavelot 2 9.05 km 10:40 [09:40 Lisboa]

PE20 Francorchamps 2 [Power Stage] 11.21 km 12:18 [11:18 Lisboa]