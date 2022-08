WRC, Rali de Ypres/Bélgica, Thierry Neuville: “se o Ott tem problemas então eu só tenho três cilindros!” | AutoSport

As coisas estão a aquecer entre Thierry Neuville e Ott Tanak. Até há pouco tempo a preocupação de ambos era com a fiabilidade dos carros, a Hyundai atuou sobre isso e as coisas estão agora bem melhor, mais recentemente, muito falaram os pilotos da Hyundai com as afinações e quão difícil é guiar o i20 N Rally1, mas a pouco e pouco a equipa tem atuado sobre as questões e neste momento a Hyundai está na luta para vencer pela primeira vez este ano, duas vezes seguidas.

E, ironicamente, são dois pilotos da Hyundai que estão na luta e esta manhã foi interessante a troca de ‘mimos’, especialmente do lado de Neuville.

no primeiro troço, Ott Tänak atacou e foi para a frente do rali, depois Thierry Neuville reagiu e assumiu o comando, com Tänak a queixar-se de um problema de transmissão, que inicialmente não especificou, mas depois concretizou: “O diferencial ficou um pouco mais inconsistente, por isso vamos ver o que podemos fazer. Não temos ‘bloqueios’ suficientes nos diferenciais e tem vindo a ficar pior”

Mas Thierry Neuville desconfia da questão: “Não sei qual deve ser o problema, mas ele está a andar ao ritmo do Elfyn, por isso não pode ser um grande problema”, disse, acrescentando depois que “se o Ott tem problemas então eu só tenho três cilindros!”