WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE9: Ott Tänak novo líder por…0.1s | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) são os novos líderes do Rali da Bélgica depois de ganharem 2.6s a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), o que significa que a liderança do estónio é agora de…0.1s

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) recuperam tempo a Neuville, o que significa que estão agora mais perto da frente, ainda que mais longe de Tanak.

Neuville cedeu alguns segundos, mas tem explicação para isso: “Foi bastante complicado este começo. Estava bastante sujo em alguns locais e eu fui um pouco cuidadoso. A sensação no carro é boa, isso é o principal”, disse o belga.

Já Tanak confirmou a ‘sujidade’: “A estrada está muito suja com alguns lugares muito complicados. Mas está tudo bem, estamos aqui”.

Já Elfyn Evans, parece poder manter-se na luta: “Não foi um troço muito limpo, muito terra na estrada pelo que saí largo em alguns locais. Não foi um começo ideal”, disse.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) de regresso depois da equipa lhe ter reparado o carro de forma fantástica, venceu o troço, mas em termos de classificação está a mais de uma hora do líder.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos e aproximaram-se do top 10, depois do atraso de ontem devido ao problema com a caixa de velocidades, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) também entraram bem no dia e aproximaram-se significativamente de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1)

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) e Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) não começaram muito bem, curiosamente, empataram, a 5.1s de Rovanpera.

Tempos Online – CLIQUE AQUI