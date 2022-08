WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE7: Três separados por 0.7s, Thierry Neuville na frente | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) mantiveram a veia atacante e duma assentada venceram novo troço e passaram dois concorrentes, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), que também trocaram posições, com Evans a cair para terceiro, estando agora dois pilotos da Hyundai na frente do rali. Contudo, a diferença entre primeiro e terceiro é de apenas…0.7s

Este foi o troço mais curto do rali, e na batalha pelo quarto lugar, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) mais uma vez ganharam tempo a Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), que tiveram uma tarde ainda mais dececionante que a manhã fruto de uma má escolha de pneus.

No WRC2, Stéphane Lefebvre estabeleceu mais uma vez o tempo mais rápido e estendeu a sua vantagem para 14s sobre Andreas Mikkelsen. Em terceiro lugar, Yohan Rossel está provisoriamente cerca de 20 segundos atrás.

