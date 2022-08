WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE5: Ott Tanak a 1.1s da frente | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) venceram a primeira especial da tarde, empataram com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e desta forma aproximaram-se ambos de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) na classificação geral, já que o galês foi apenas terceiro a 1.2s. Recuperaram pouco tempo, mas o suficiente para o estónio ficar a 1.1s e o belga a 7.6s da frente.

O fosso para os ‘restantes’ continua a crescer com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) agora a 34.3s, mas o finlandês arriscou nas afinações, e agora tem que esperar que o ‘são Pedro’ lá do sítio ajude, leia-se, que chova.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) perderam tempo para Lappi e já estão a 6.5s do quarto lugar.

Depois desta dupla, todos estão já a mais de um minuto. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) são sextos a 1m05.5s, seguem-se Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) 23.7s mais atrás, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) devem recuperar posições, pelo menos até ao sexto posto, mas para já não começaram a tarde muito bem.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) está agora a 4m22.9s da frente, mas com uma caixa de velocidades nova.

Tempos Online – CLIQUE AQUI