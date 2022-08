WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE3: Liderança ‘presa’ por 0.6s, três ‘cabem’ em 7.3s | AutoSport

Três troços, três vencedores diferentes, e liderança ‘guardada’ por apenas 0.6s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) são os terceiros vencedores diferentes de troços no dia de hoje, depois de Kalle Rovanpera e Thierry Neuville, com o piloto estónio agora a 0.6s de diferença da (ainda) liderança de Elfyn Evans.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) mantêm-se na frente, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos no troço atrás de Tanak e o trio da frente está agora separado por 7.3s.

Grande troço de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), que passaram Lappi na geral e são agora o novos quartos classificados.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), caíram para o quinto lugar, revelando não sentir confiança no carro nas curvas, rápidas, pelo que estão a perder o contacto com a frente.

Tanak disse que pensava que algo se tinha partido na traseira do carro, mas não, é “mesmo assim”, segundo disse. Neuville falhou um cruzamento, mas reagiu a tempo e o tempo que perdeu foi mínimo.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foram terceiros e estão agora apenas a 2.4s do quinto posto de Lappi.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram problemas com a caixa de velocidades do Yaris, e perderam 1m23.4s. Vamos ver se resolvem a questão antes do troço seguinte. Por sorte foi perto do fim do troço e puderam levar o carro até ao fim em modo elétrico.

Tempos Online – CLIQUE AQUI