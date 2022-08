WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE2: Kalle Rovanperä abandonou, Elfyn Evans é o novo líder | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) capotaram várias vezes a meio do troço e estão fora de prova, O piloto alargou um pouco a trajetória, o carro foi à berma e não mais o ‘apanhou’.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a especial, 0.3s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que tendo em conta o atraso do belga na PE1, quando ‘falhou’ um cruzamento’, o galês da Toyota é o novo líder da prova, com 1.2s de avanço para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), que foram terceiro nesta especial, a 1.0s da frente, apesar de um furo lento.

Terceiro lugar para Thierry Neuville já a 7.8s da frente, quando estava a 10.6s no final da PE1.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) cederam mais 7.8s, são sextos a 19.2s, depois de ter tido problemas com o limpa pára brisas, ainda que tenha chovido muito pouco.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) são quartos a 14.1s da frente, com

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) em quinto a 16.2s.

Como se percebe, depois do abandono do líder, três pilotos estão agora separados por 7.8s. O único ‘favorito’, que está para já fora da luta é Craig Breen.

