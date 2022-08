WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE2: Kalle Rovanperä capotou e abandonou… | AutoSport

Não foi preciso esperar muito pelo primeiro grande acontecimento do Rali de Ypres/Bélgica, e logo com os líderes do rali: Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) capotaram várias vezes a meio do troço e estão fora de prova, pelo menos até amanhã.

A equipa ficou bem, ninguém ficou ferido, mas o acidente foi feio. O piloto alargou um pouco a trajetória, o carro foi à berma e não mais o apanhou. Bateu, provavelmente num buraco de uma vala, ou escoamento de águas e capotou ‘forte’ para um campo, não batendo depois em mais nada, mas ‘rolou’ várias vezes. A não ser que exista um ‘terramoto’ de acontecimento na prova, já não vai ser campeão na Bélgica.