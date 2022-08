WRC, Rali de Ypres/Bélgica, PE19: Ott Tanak perto de vencer novamente | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) venceram a especial e aumentaram para 7.2s a margem que os separa de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), pelo que em condições normais o vencedor do rali está encontrado, basta ao estónio que nada arrisque na PowerStage, até porque o Campeão do Mundo está encontrado.

O troço ficou marcado pelo acidente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) que levou a uma grande paragem e deixou a dupla francesa fora de prova, terminando aí a sua luta com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), que com o quarto lugar onde está se prepara para obter a sua melhor classificação de sempre no WRC.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) estão perto de assegurar o seu terceiro pódio em seis provas. O piloto já disse que quer terminar o rali num estilo diferente ao da Finlândia, mas deve terminar na mesma posição.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são agora quintos na frente de Stéphane Lefebvre, que se prepara para vencer o WRC2 Open, tem 22.0s de avanço para Andreas Mikkelsen, sétimo da geral, na penúltima especial do rali.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), estão como se sabe, muito atrasados na classificação.

